LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il cacciatore del sole... ma quella sera della luna" di Massimo

Salve Redazione di MilanNews e grazie per questa iniziativa sul racconto della più importante partita vissuta da noi rossoneri. 13 maggio 2003.Un giorno che mai dimenticherò, iniziato fin dalla mattina. Fu il derby di ritorno di Champions.. Dopo lo 0 a 0 dell' andata. Quello che ci avrebbe portato a Manchester. La tensione era palpabile.. E per per scaricare una tensione infinita io e i miei amici andammo a San Siro la mattina presto. Fu un giorno caldo.. Soleggiato.. E già verso le 12 fuori dallo stadio c'era molta gente. Si discuteva sulla formazione.. Si facevano previsioni.. Poi finalmente arrivo' la sera verso le 18 e l'entrata al secondo anello blu.. La tensione a mille. Inizia la partita.. Equilibrata ma noi siamo più pericolosi. Al gol di Sheva una gioia indescrivibile come non mai. Secondo tempo sembra più sereno per noi ma gli ultimi 10 minuti sono stati infiniti.. Contavamo insieme i secondi. A circa 7 minuti dal termine la doccia fredda. Ricordo solo le capriole di Martins dopo il gol e il pareggio nerazzurro. Il resto ce l ho nel cuore. Abbiati e Kallon. Uno di fronte all'altro. Tiro e quella parata di stinco. Mi girai di scatto con gli occhi chiusi... Non so' dove ando' il pallone ma l 'urlo della nostra curva mi fece capire che il cacciatore del sole divento' anche quello della luna.

Massimo da Nembro

