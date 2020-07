LA LETTERA DEL TIFOSO: "Mercato all'altezza!" di Matteo

Ciao a tutti, vorrei provare a spiegare riassumendo in poche parole che mercato dovrebbe fare secondo il mio parere il Milan per tornare ad essere competitivo il prima possibile:

Se vogliamo essere una squadra che lotta per degli obbiettivi sappiamo tutti che di giocatori all'altezza ce ne siano veramente pochi nella nostra rosa (Ibrahimovic, Theo Hernandez, Donnarumma, Romagnoli, Rebic). Il resto sono giocatori mediocri o giovani troppo acerbi e inesperti. Proprio per questo motivo credo che per aumentare il livello della nostra rosa bisogna acquistare quei 7-8 giocatori tra cui 3-4 che abbiano caratura mondiale e siano abituati a giocare a certi livelli e altri 3-4 giovani e talentuosi che possono crescere accanto a giocatori di spessore.

Per attuare questa politica data la scarsa disponibilità economica del Milan il mercato deve essere finanziato dalle cessioni di giocatori come Kessie, Paqueta e altri che abbiano un minimo di valore e cercare di sfruttare le occasioni di giocatori di livello in cerca di nuove sfide come ad esempio James Rodriguez a 25 milioni dal Real, Thiago Silva o Vertonghen, Willian a parametro 0 e un giocatore come Rakitic o Vidal in uscita dal Barcellona. Questi giocatori vanno affiancati da acquisti di giovani talenti che non abbiano un costo elevato come Szoboszlai, Dumfries, o altri cui spetta al capo scout Moncada scovare, che si vanno a unire col resto della squadra creando una rosa competitiva sin da subito e col futuro assicurato.

Grazie per aver letto la lettera e forza Milan!

Matteo