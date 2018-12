LA LETTERA DEL TIFOSO: "Non è colpa sua" di Leonardo

Le stagioni passano e i giocatori cambiano ma purtroppo il nostro Milan rimane ancora per molti aspetti, distantissimo a mio avviso dalle prime 3 attuali del nostro campionato (Juventus, Napoli e Inter).

A differenza nostra loro hanno sempre trovato gol pesanti dai loro attaccanti e su questo punto mi voglio soffermare.

Lo scorso anno abbiamo criticato profondamente Kalinic, sicuramente non un top player ma un attaccante che alla Fiorentina negli anni precedenti non aveva fatto di certo brutte stagioni (sempre intorno a 15 gol).

Quest’estate abbiamo deciso di vendere Kalinic (7 sulla maglia ma 9 di ruolo) dopo una stagione abbastanza deludente e ci siamo affidati a Gonzalo Higuain, un 9 forte al Milan come non si vedeva da tempo.

Ora Higuain si trova in un momento di difficoltà, ma io sono convinto che le responsabilità non siano sue. Probabilmente l’argentino sarà pure in calo ma il tipo di gioco della squadra non lo favorisce per niente.

E se per Kalinic potevamo pensare che il problema fosse lui stesso, io quando vedo un fenomeno come Higuain che non riesce a segnare penso a Gattuso, allenatore che con il suo gioco non riesce a mettere in condizioni gli attaccanti di esprimersi al meglio.

La rosa è ampiamente migliorata rispetto allo scorso anno.

Il passaggio da Montella a Gattuso ha portato miglioramenti, ma non sufficienti per agganciare quelle squadre che stanno sopra.

Ringhio grazie per quello che ci hai dato da calciatore ma l’allenatore non è il tuo mestiere, almeno non qui al Milan.

Perché ora i giocatori da Milan in parte ci sono, quello che li mette in campo dopo esperienze in Serie B, C e in Grecia non lo può di certo essere.

Detto ciò in ogni circostanza, non ti lasceremo mai.

Buone feste a tutti!

Leonardo