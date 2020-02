LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un'andata da crociera, un ritorno da Titanic" di Massimo

Fine primo tempo Inter-Milan 0-2! Musica pura per le orecchie dei tifosi milanisti, ormai sofferenti di otite cronica. A realizzarli due tocchi magici: una fulminea zampata di Rebic ed un magistrale stacco imperiale di Ibrahimovic che inzuccava di testa un acrobatico pallone vanificando l'uscita del portiere Padelli.

Il tempo di rifocillarsi con un buon the caldo ed ecco iniziare la ripresa....ma è come se le due squadre si fossero scambiate le magliette, l'Inter si è trasformata in meglio, il Milan si è trasformato in peggio ed il risultato è ormai una brutta storia di domenica sera. Peccato perché la nostra squadra si è complessivamente ben comportata. E' purtroppo mancata la convinzione mentale ed anche la lucidità non ottimale per reggere il ritorno dei nerazzurri che nella ripresa ci hanno trafitto con quattro reti. Abbiamo purtroppo rivisto i fantasmi di Istanbul, è come se fosse naufragato il Titanic! Se solo quel palo centrato a pochi minuti dalla fine da Ibrahimovic avesse trovato la rete, ora parleremmo con ben altra ambizione. Comunque ragazzi dopo Istanbul arrivò Atene...e si compì la nostra vendetta rossonera!

Forza Milan. Un abbraccio.

Massimo da Roma