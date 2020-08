LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un mercato furbo" di Davide

Buonasera a tutti i milanisti, mi sarebbe piaciuto fare un appello e scrivere il mio parere per quanto riguarda il mercato di questa estate.

Per me sarebbe importante quest’anno arricchire La Rosa il più possibile per provare ad entrare, ed eventualmente andare avanti il più possibile in Europa League e restare al passo con le prime 4, dalla via che comunque non dimentichiamoci che oltre noi anche le altre faranno un ottimo mercato, e squadre come Roma e Napoli torneranno sicuramente a fare più fastidio rispetto a quest’anno.

Io in difesa punterei ad occhi chiusi su Milenkovic della Fiorentina, centrale giovane che conosce già bene il campionato con ottime doti sia in fase difensiva che in fase realizzativa, sembra un veterano ma ha appena 22 anni. Altrimenti se dovesse essere troppo costosa come operazione, andrei forte su Smalling, che formerebbe una bella coppia con Romagnoli. Per quanto riguarda il resto dei ruoli sicuramente fa piacere il nome di Chiesa, ma a costi più contenuti ci sarebbe da tenere d’occhio anche De Paul e Deulofeu. Ultimo reparto da rinforzare è il terzino destro dove cederei volentieri uno tra conti e Calabria per fare spazio ad Aurier, e sarebbe finalmente un terzino di livello.

Il resto della rosa cercherei le cosiddette occasioni a basso costo di cartellino, oppure prestiti con vari diritti o obblighi. Per esempio seguirei molto attentamente il mercato della Roma, che con prestiti secchi si è portata a casa Smalling e Mkhitaryan, all’estero ci sono tanti giocatori di esperienza che non giocano più nelle squadre di appartenenza, e che da noi potrebbero rivelarsi ottimi, come un certo Willian, oppure Lovren...mentre venderei volentieri Krunic, e dopo l’addio di Biglia e Jack sarei contento che venissero rimpiazzati da Pessina e Pobega, sicuramente non fenomeni ma che potrebbero entrare perfettamente nella nostra mentalità.

Per l’anno prossimo opterei per non acquistare una prima punta, fiducia a ibra e soprattutto a Leao!!

Sullo sfondo non mi dispiacerebbe se a chiudere il mercato ci riportassero Bakayoko, sarebbe il giocatore perfetto per completare il nostro centrocampo al meglio.

Grazie dell’attenzione e forza Milan fino alla morte!

Davide