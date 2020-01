LA LETTERA DEL TIFOSO: "Vorrei essere una mosca" di Davide

Cari amici,

avete presente quando si è curiosi di sapere cosa succede in un ambiente inaccessibile, o quando si vorrebbero conoscere i pensieri di una persona? In quelle situazioni, dalle nostre parti, si dice spesso "vorrei essere una mosca" , ovvero vorrei passare inosservato e scoprire il perchè di certe decisioni.

Ecco, più che nella testa di Pioli io vorrei entrare negli allenamenti del Milan, perchè vorrei trovare risposte a domande che secondo me tutti si pongono ma nessuno pone ai diretti interessati.

Domanda n. 1: Perchè da 4 mesi c'è un accanimento terapeutico su Suso? Io non dimentico, sono perfettamente consapevole del contributo che ha dato al milan, ma è un giocatore in totale involuzione. Vorrei capire se pioli sceglie lui perchè in allenamento fa faville, o perchè gli altri sono peggio. Castillejo non giocò male prima dell'infortunio...

Domanda n. 2: Perchè sempre Piatek? sono 4 mesi che aspettiamo che torni il Piatek di Genoa. Davvero negli allenamenti nessuno rende meglio di lui?

Domanda n. 3: Per non fare mai giocare Rebic, nemmeno quando Calhanoglu non sa di essere in campo, quanto può allenarsi male? Che senso ha avuto prendere un giocatore del genere?

Domanda n.4: Che senso ha lasciare un promettente Caldara per comprare un promettente Todibo?

Potrei andare avanti a chiedermi che fine ha fatto un onesto ma combattivo Borini o perchè non si cambi modulo dato che abbiamo più qualità a centrocampo che in attacco, ma poi mi trasformerei in un allenatore da divano.

La vera domanda è: ma qualcuno ha mai chiesto a pioli queste semplici domande o sono l'unico a porsele?

Forza Milan!

Davide