Criscitiello: "Un onore ospitare le gare casalinghe del Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village"
La Primavera del Milan giocherà le sue partite casalinghe in questa stagione al Sportitalia Village. Lo scrive Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, in una storia su Instagram: "E' un grande onore, dopo pochi mesi dalla fine dei lavori, poter ospitare nello stadio dello Sportitalia Village le partite casalinghe del Milan Primavera. Domani (oggi, ndr) vi aspettiamo alle 13.00, Milan-Monza. Ingresso gratuito".
Pubblicità
La Primavera
Criscitiello: "Un onore ospitare le gare casalinghe del Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village"
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Juve-Milan: un cambio per Allegri, l'altro non è scontato. Leao in panchina
2 Il retroscena di Di Stefano: "Appena ha visto i primi allenamenti, Allegri ha detto: 'Lui non si tocca'"
3 Passerini: "Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti, perché non lo dovrei fare io?!'"
Primo Piano
Scaroni: "Nuovo stadio: prima partita nel 2030. Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan per molto tempo"
FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com