Criscitiello: "Un onore ospitare le gare casalinghe del Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village"

Criscitiello: "Un onore ospitare le gare casalinghe del Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village"
Oggi alle 11:00La Primavera
di Enrico Ferrazzi

La Primavera del Milan giocherà le sue partite casalinghe in questa stagione al Sportitalia Village. Lo scrive Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, in una storia su Instagram: "E' un grande onore, dopo pochi mesi dalla fine dei lavori, poter ospitare nello stadio dello Sportitalia Village le partite casalinghe del Milan Primavera. Domani (oggi, ndr) vi aspettiamo alle 13.00, Milan-Monza. Ingresso gratuito". 
 