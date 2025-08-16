Domani parte ufficialmente anche la stagione della Primavera di mister Renna

Non solo Prima Squadra. Domani avrà ufficialmente il via anche la stagione del nuovo Milan Primavera di mister Giovanni Renna. L'U19 rossonera sarà infatti in campo contro i pari età del Lecce alle ore 11.

Giovanni Renna sarà al debutto sulla panchina della Primavera dopo lo straordinario campionato della scorsa stagione con l'Under 17, sconfitta ai calci di rigore contro il Torino nella finale scudetto. Rispetto alla scorsa annata la formazione rossonera si vede in parte stravolta, considerati i molti 2008 e 2009 e gli innesti dei nuovi arrivi Piermarini, Pagliei, Castiello e Petrone (assente però perché impegnato in Nazionale). Nonostate nella passata stagione il Milan è riuscito a raggiungere il traguardo delle Final Four Scudetto e la finale di Coppa Italia, l'obiettivo resta quello di formare giocatori per il futuro in costante sinergia con l'under 23.