Il Milan Primavera cade a Torino: i granata vincono 1-0

Dopo la bella vittoria in casa contro la Roma che aveva aperto il 2026, il Milan Primavera, oggi in campo per la diciannovesima giornata del campionato di Primavera 1, l'ultima del girone di andata, ha perso 1-0 in casa del Torino. I granata hanno trovato i tre punti grazie alla rete trovata nel corso del primo tempo, al minuto 43, da Michael Zeppieri. Con questo risultato i rossoneri di mister Giovanni Renna rimangono all'ottavo posto, con la giornata che ancora si deve completare, a quota 26 punti complessivi.

IL TABELLINO PUBBLICATO DAL MILAN

TORINO-MILAN 1-0

TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia (23'st Gatto), Pellini, Carrascosa, Kugyela (29'st Tonica); Olinga, Perciun (42'st Carvalho), Ferraris; Bonacina (23'st Conzato), Zeppieri, Sandrucci (42'st Brzyski). A disp.: Cereser; Barranco, Desole, Gallo; Luongo; Spadoni. All.: Baldini.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Colombo, Vladimirov, Tartaglia (28'st Angelicchio); Mancioppi (28'st Cissè), Pandolfi (1'st Geroli), Perera; Scotti, Castiello, Lontani (42'st Zaramella). A disp.: Bianchi; Cullotta, Grilli, Pagliei, Vechiu; Dotta; Petrone. All.: Renna.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Gol: 43' Zeppieri (T)

Ammoniti: 23'st Bonacina (T), 47'st Geroli (M)