Il Milan Primavera giocherà le gare casalinghe di questa stagione al Silvio Piola di Novara
Lo stadio Silvio Piola apre le porte alla formazione Primavera del Milan, che a causa dei lavori di ammodernamento all'interno del PUMA House of Football di Vismara giocherà le gare casalinghe per la stagione 2025/2026 a Novara.
La formazione di Giovanni Renna ha iniziato il campionato con una vittoria sul campo del Lecce (1-2) e una sconfitta contro il Sassuolo (1-2) schierando, come già accadeva l'anno scorso, una formazione molto giovane rispetto alle avversarie ma con prospetti interessanti inquadrati nel progetto "Milan Futuro", che ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione del talento.
Per la terza sfida di Primavera 1 il Milan affronterà il Genoa, proprio allo stadio Silvio Piola. Appuntamento domenica 31 agosto alle 16:30. L'ingresso saraà libero.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan