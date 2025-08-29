Il Milan Primavera giocherà le gare casalinghe di questa stagione al Silvio Piola di Novara

Il Milan Primavera giocherà le gare casalinghe di questa stagione al Silvio Piola di NovaraMilanNews.it
Oggi alle 16:30La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Lo stadio Silvio Piola apre le porte alla formazione Primavera del Milan, che a causa dei lavori di ammodernamento all'interno del PUMA House of Football di Vismara giocherà le gare casalinghe per la stagione 2025/2026 a Novara.

La formazione di Giovanni Renna ha iniziato il campionato con una vittoria sul campo del Lecce (1-2) e una sconfitta contro il Sassuolo (1-2) schierando, come già accadeva l'anno scorso, una formazione molto giovane rispetto alle avversarie ma con prospetti interessanti inquadrati nel progetto "Milan Futuro", che ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione del talento.

Per la terza sfida di Primavera 1 il Milan affronterà il Genoa, proprio allo stadio Silvio Piola. Appuntamento domenica 31 agosto alle 16:30. L'ingresso saraà libero.