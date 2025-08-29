Il Milan Primavera giocherà le gare casalinghe di questa stagione al Silvio Piola di Novara

Lo stadio Silvio Piola apre le porte alla formazione Primavera del Milan, che a causa dei lavori di ammodernamento all'interno del PUMA House of Football di Vismara giocherà le gare casalinghe per la stagione 2025/2026 a Novara.

La formazione di Giovanni Renna ha iniziato il campionato con una vittoria sul campo del Lecce (1-2) e una sconfitta contro il Sassuolo (1-2) schierando, come già accadeva l'anno scorso, una formazione molto giovane rispetto alle avversarie ma con prospetti interessanti inquadrati nel progetto "Milan Futuro", che ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione del talento.

Per la terza sfida di Primavera 1 il Milan affronterà il Genoa, proprio allo stadio Silvio Piola. Appuntamento domenica 31 agosto alle 16:30. L'ingresso saraà libero.