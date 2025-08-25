Le pagelle di Milan-Sassuolo: Scotti stoico, Lontani glaciale dal dischetto. Rimandato Perera
Le pagelle di Milan-Sassuolo, sfida valida per la seconda giornata di Primavera 1
LONGONI 5.5: impreciso sia in occasione del gol che in fase di costruzione. Non la sua miglior partita.
CAPPELLETTI 6: bene in fase offensiva, meno in quella difensiva (70' DI SIENA 6)
PIERMARINI 5.5: è la sua l'indecisione (fatale) che ha portato alla prima rete di Kulla. Non benissimo in fase di costruzione.
CULOTTA 5.5: si fa scavalcare dal traversona che poi ha portato Kulla ad insaccare alle spalle di Longoni il gol del 2 a 0.
PERERA 5: in costante affanno su un Kulla indemoniato (70' BORSANI 6)
OSSOLA 6: ha cercato di portare ordine in mezzo al campo, ma il risutlato non è stato quello desiderato.
MANCIOPPI 6; sostanza e quantità, sia in fase offensiva che difensiva (80' DOMNITEI 6: spreca l'occasione per il possibile pareggio in pieno recupero).
PANDOLFI 6: non sbaglia quasi nulla, cercando di dare ritmo alla manovra dei suoi (Dal 55' CISSE 6)
SCOTTI 6: lotta, difende, attaccata, corre come un indemoniato e cerca di prendersi il peso della squadra sulle spalle. Stoico.
CASTIELLO 5.5: partita complicata per la prima punta rossonera, complice anche l'ottimo lavoro dei due centrali avversari.
LONGONI 6.5: glaciale dal dischetto che permette al Milan di accorciare le distanze e riaprire i giochi.
All. GIOVANNI RENNA 6
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan