LIVE MN - Milan-Sassuolo (0-0): a breve il fischio d'inizio del match

Milan-Sassuolo (0-0): a breve il fischio d'inizio del match

Milan-Sassuolo (0-0): a breve il fischio d'inizio del match
Oggi alle 16:20La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Presso lo Sportitalia Village il Milan di mister Giovanni Renna affronta il Sassuolo di Emiliano Bigica per la seconda giornata di campionato. La formazione rossonera cercherà di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa a Lecce, ma difronte l'avversario non è di quelli più semplici. Si pronostica dunque una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire grazie a live testuale di MilanNews.it. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti, Piermarini, Culotta, Perera; Ossola, Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna
A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Domnitei, Del Forno, Di Siena, Zaramella, Colombo, Borsani, Cisse.

SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negrti, Kulla, Campani, Tomsa, Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Amendola, Sibilano, Mussini, Appiah, Barry, Tampeier, Chiricallo. 