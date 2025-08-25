MN - Presente anche Oddo allo Sportitalia Village per seguire la Primavera

Oggi alle 16:10La Primavera
di Lorenzo De Angelis
fonte dal nostro inviato allo Sportitalia Village Lorenzo De Angelis

Tra poco meno di 20 minuti il fischio d'inizio di Milan-Sassuolo, sfida valida per la seconda giornata del calciomercto di Primavera 1. Ad assistere alla sfida della formazione di Giovanni Renna anche il mister di Milan Futuro Massimo Oddo. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti, Piermarini, Culotta, Perera; Ossola, Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna
A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Domnitei, Del Forno, Di Siena, Zaramella, Colombo, Borsani, Cisse.

SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negrti, Kulla, Campani, Tomsa, Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Amendola, Sibilano, Mussini, Appiah, Barry, Tampeier, Chiricallo. 