MN - Presente anche Oddo allo Sportitalia Village per seguire la Primavera
Tra poco meno di 20 minuti il fischio d'inizio di Milan-Sassuolo, sfida valida per la seconda giornata del calciomercto di Primavera 1. Ad assistere alla sfida della formazione di Giovanni Renna anche il mister di Milan Futuro Massimo Oddo.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SASSUOLO
MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti, Piermarini, Culotta, Perera; Ossola, Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna
A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Domnitei, Del Forno, Di Siena, Zaramella, Colombo, Borsani, Cisse.
SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negrti, Kulla, Campani, Tomsa, Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Amendola, Sibilano, Mussini, Appiah, Barry, Tampeier, Chiricallo.
