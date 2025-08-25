Primavera 1, Milan-Sassuolo 1-2: il tabellino del match
Questo il tabellino di Milan-Sassuolo, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1.
MILAN-SASSUOLO
Marcatori: 15' Kulla (SAS), 45' + 1' Kulla (SAS), 90' Lontani (MIL)
LE FORMAZIONI
MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti (70' Di Siena), Piermarini, Culotta, Perera (70' Borsani); Ossola, Mancioppi (80' Domnitei), Pandolfi (55' Cisse); Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna
A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Del Forno, Zaramella, Colombo.
SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi (88' Sibilano), Seminari, Sandro (65' Chiricallo), Frangella (82' Amendola), Negri (82' Mussini), Kulla, Campani, Tomsa (82' Tampieri), Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Appiah, Barry.
Arbitro: Colaninno di Nola
Ammoniti: 8' Seminari (SAS), 51' Pandolfi (MIL), 59' Perera (MIL), 63' Cappelletti (MIL)
Espulsi: 89' Macchioni (SAS)
Recupero: 3' PT,
