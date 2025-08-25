MN - Presenti anche Vergine, Kirovski e il CT U19 Bollini alla partita della Primavera

Parterre di grandi ospiti oggi al Sportitalia Village per la partita tra il Milan e il Sassuolo, valida per la seconda giornata del campionato di Primavera. Oltre al tecnico di Milan Futuro Massimo Oddo, infatti, sono presenti all'impianto di Carate Brianza anche Vincenzo Vergine, Jovan Kirovski e il CT dell'U19 italiana Alberto Bollini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti, Piermarini, Culotta, Perera; Ossola, Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna

A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Domnitei, Del Forno, Di Siena, Zaramella, Colombo, Borsani, Cisse.

SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negrti, Kulla, Campani, Tomsa, Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Amendola, Sibilano, Mussini, Appiah, Barry, Tampeier, Chiricallo.