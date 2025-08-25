Primavera, formazioni ufficiali Milan-Sassuolo: conferma per il nuovo bomber Lontani
Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1:
MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti, Piermarini, Culotta, Perera; Ossola, Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna
A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Domnitei, Del Forno, Di Siena, Zaramella, Colombo, Borsani, Cisse.
SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negrti, Kulla, Campani, Tomsa, Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Amendola, Sibilano, Mussini, Appiah, Barry, Tampeier, Chiricallo.
