live mn Milan-Sassuolo (1-2): Diavolo sconfitto, ma con orgoglio

90' + 5' | Triplice fischio, il Sassuolo vince 1 a 2 con un Milan che ci ha messo cuore fino all'ultimo secondo di partita.

90' + 2' | Occasionissima di Domnitei, che a tu per tu con Nyarko si fa ipnotizzare fallendo la palla del possibile 2 a 2.

90' | 5 minuti di recupero

90' | GOOOOOOL DEEEL MIILAAAN! Accorcia le distanze Simone Lontani, glaciale dal dischetto.

90' | Calcio di rigore per il Milan e cartellino rosso per il numero 4 Macchioni.

88' | Altro cambio nel Sassuolo. Fuori Vezzosi, dentro Sibilano.

85' | Secondo tempo privo di emozioni, gestito con esperienza dal Sassuolo che non ha praticamente mai rischiato.

82' | Triplo cambio nel Sassuolo. Fuori Negri, Tomsa e Frangella, dentro Mussini, Tampieri, Amendola.

80' | Altro cambio nel Milan. Fuori Mancioppi, dentro Domnitei.

76' | Fase del gioco parecchio spezzettata, la stanchezza mista al caldo comincia a farsi sentire.

71' | Doppio cambio difensivo questa volta nel Milan. Fuori Cappelletti e Perera, dentro Di Siena e Borsani.

65' | Cambio offensivo nel Sassuolo. Fuori Sandro, dentro Chiricallo.

63' | Ammonito Cappelletti

63' | Kulla, sempre Kulla. Dopo buoni 10 minuti di nulla, il 14 neroverde ha dato uno squillo alla partita costringendo Longoni a una parata.

60' | Ammonito Perera per aver bloccato la ripartenza del Sassuolo ad altezza centrocampo.

55' | Primo cambio nel Milan. Fuori Pandolfi, dentro Cissé.

51' | Ammonito Pandolfi per un intervento scomposto su un avversario.

48' | Il secondo tempo inizia come era finito il primo, con Kulla pericoloso. Sfruttando un'indecisione di Piermarini, il 14 neroverde è arrivato a tu per tu con Longoni, tentando la forza più che la precisione. La sua conclusione si è però spenta di poco alta sopra la traversa.

45' | Si riparte allo Sportitalia Village con gli ospiti in vantaggio di due reti a zero.

------

Primo tempo ricco di difficoltà per la formazione di Renna, che fatta eccezione per un paio di situazioni non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Nyarko. Bravo il Sassuolo a sfruttare non solo le occasioni a disposizione ma anche qualche indecisione (di troppo) della difesa del Milan. All'intervallo il parziale recita 2 a 0 a favore degli ospiti.

------

45' + 3 | Fine primo tempo al Sportitalia Village

45' + 1 | GOL SASSUOLO! Doppietta di Gabriel Kulla. Questa volta il 14 neroverde ha sfruttato alla perfezione un traversone del compagno insaccando di testa, nell'angolino basso, il gol del raddoppio emiliano.

45' | 3' di recupero

43' | Ammonito il numero 8 del Sassuolo Seminari.

40' | Rispetto alla prima mezz'ora di partita i ritmi si sono abbassati.

31' | Tutte le azioni del Milan passano per i piedi di Scotti. Anche in questo caso, dopo una cavalcata palla al piede, il 45 rossonero è riuscito a servire futori il limite dell'area Lontani, la cui conclusione è finita però tra le braccia di Nyarko dopo la deviazione di un difensore avversario.

30' | Occasione Sassuolo con Frangella. Il 10 neroverde ha cercato di cogliere impreparato Longoni girandola di testa, ma la conlclusione si è spenta sull'esterno della rete.

22' | Milan ancora pericoloso, questa volta con Castiello. Il numero 80, arrivato dentro l'area di rigore, si è riuscito a girare beffando il movimento del difensore avversario, mancando però l'appuntamento con il pallone, lasciandolo lì sul dischetto dell'area di rigore non riuscendo a spingerlo in porta.

21' | A tu per tu con Nyarko Scotti ha sprecato la palla del possibile pareggio del Milan.

19' | Meglio il Sassuolo in questi primi 20' minuti di partita, forte anche del vantaggio guadagnato grazie alla rete di Kulla.

18' | Ancora Kulla pericoloso, ma questa volta la conclusione del 14 neroverde si è spenta di lato sul fondo.

15' | GOL SASSUOLO! Kulla sfrutta un'indecisione della difesa del Milan e con un tiro defilato coglie di sorpresa un Longoni non impeccabile.

12' | Ed anche il Milan si è visto dalle parti di Nyarko. Dopo un bel fraseggio nello stretto con Castiello, capitan Scotti è riuscito ad arrivare alla conclusione dal limite dell'area. Il tiro del 45 rossonero si però spento docile sul fondo non impensierendo più di tanto il poriere avversario.

8' | Prima avanzata offensiva del Diavolo, con Cappelletti che ha cercato dentro l'aria di rigore con un traversone interessante Scotti, anticipato però da un ottimo intervento di testa del difensore avversario.

4' | La prima occasione nitida della partita è a favore del Sassuolo. Il numero 11 dei neroverde Nigro ha infatti colpito il palo dopo essere stato mandato a porta da un compagno. Decisiva la deviazione di Perera, decisivo in scivolata.

1' | Si parte allo Sportitalia Village. Primo possesso a favore del Milan

------

Presso lo Sportitalia Village il Milan di mister Giovanni Renna affronta il Sassuolo di Emiliano Bigica per la seconda giornata di campionato. La formazione rossonera cercherà di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa a Lecce, ma difronte l'avversario non è di quelli più semplici. Si pronostica dunque una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire grazie a live testuale di MilanNews.it. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti, Piermarini, Culotta, Perera; Ossola, Mancioppi, Pandolfi; Scotti, Castiello, Lontani. All.: Giovanni Renna

A disposizione: Bianchi; Tartaglia, Pagliei, La Mantia, Domnitei, Del Forno, Di Siena, Zaramella, Colombo, Borsani, Cisse.

SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Vezzosi, Seminari, Sandro, Frangella, Negrti, Kulla, Campani, Tomsa, Benvenuti. All. Emiliano Bigica. A disposizione: Lungu, Costabile, Weiss, Cordascio, Amendola, Sibilano, Mussini, Appiah, Barry, Tampeier, Chiricallo.