Milan Primavera in campo alle 16.30 contro il Genoa: la formazione ufficiale dei rossoneri
Il Milan Primavera di mister Giovanni Renna scenderà tra poco in campo contro il Genoa per la terza giornata del campionato primavera, calcio d'inizio alle 16.30 allo Satdio Piola di Novara, visti i recenti lavori di ristrutturazione nel centro sportivo Vismara. Come riportato dalla nostra redazione, presenti allo stadio Silvio Piola questo pomeriggio ci sono anche il DS Kirovski e il tecnico di Milan Futuro Massimo Oddo.
Di seguito le formazioni ufficiali:
MILAN: Longoni, Cappelletti, Mancioppi, Sala, Piermarini, Ossola, Lontani, Borsani, Scotti (C), Cullotta, Castiello. A disp: Bianchi, Pagliei, La Mantia, Domintei, Del Forno, Plazzotta, Perera, Bonomi, Colombo, Cisse. All: Renna.
GENOA: Lysionok, Odero, Dodde, Doucoure, Romano (C), Klisys, Albè, Celik, Lafont, Zulevic. A disp: Mihelsons, Grossi, Spicuglia, Mendolia, Taieb, Pallavicini, Bateka, Diallo, Galvano, Arata, Gibertini. All: Sbravati
