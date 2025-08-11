Milan Primavera, l'emozionante lettera di addio di Salem Albe: "Me ne vado col cuore pieno di gratitudine"

vedi letture

Nel campionato Primavera, il Genoa si rinforza con l'arrivo di un ex Milan. Infatti, in attesa che si definisca positivamente l’arrivo del centravanti classe 2007 Zulevic, il Grifone continua a costruire la squadra della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Elton Jesus, arrivato dall’Amora SAD con caratteristiche da prima punto di movimento e rapida, arriva a titolo definitivo dal Milan il terzino destro classe 2007 Salem Albe. Di seguito l'emozionante lettera dell'ex rossonero postata sul proprio profilo IG:

"Dopo 12 anni, è arrivato il momento di salutare quella che per me non è mai stata solo una squadra, ma una vera casa. Sono entrato da ragazzino, con il sogno negli occhi e tanta voglia di imparare. Oggi me ne vado con il cuore pieno di gratitudine, ricordi indelebili e persone che porterò sempre con me. Ringrazio La società, per avermi accolto, fatto crescere e supportato in ogni tappa del mio percorso.

Gli allenatori, che mi hanno formato come calciatore e come persona. I compagni di squadra, con cui ho condiviso ogni emozione dentro e fuori dal campo. E a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, spesso in silenzio, ma con un cuore enorme. Ogni allenamento, ogni partita, ogni vittoria e ogni sconfitta hanno lasciato un segno dentro di me. Lascio il Milan con orgoglio, sapendo che una parte di me resterà sempre legata a questi colori.

Grazie di cuore per questi 12 anni. Questo non è un addio ma un "arrivederci" e a presto.