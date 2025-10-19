Milan Primavera, pareggio a reti bianche tra Atalanta e Milan
Una Primavera rossonera di carattere porta a casa un buon punto da Zingonia. Lo 0-0 a domicilio dell'Atalanta spartisce la posta in palio e racconta di una battaglia accesa seppur leale, non particolarmente ricca di emozioni ma piena di sostanza e indicazioni. La squadra di Mister Renna può essere appagata per la prestazione complessiva: coraggio e idee, Longoni attento, Pandolfi inesauribile e Lontani davvero brillante. Il ritorno dalla sosta è sempre delicato, poi l'avversario - lanciato, al terzo posto e mai ko finora - era di livello, allora il pareggio - secondo di fila dopo quello col Monza - è meritato e anche prezioso, sicuramente un passo in avanti.
Sono state comunicate date e orari delle partite del Milan Primavera fino alla fine del 2025. Di seguito la lista:
Cesena (25/10, 13.00) - Casa
Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta
Juve (8/11, 13.00) - Casa
Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta
Inter (30/11, 13.00) - Trasferta
Verona (5/12, 14.00) - Casa
Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta
Parma (16/12, 14.00) - Casa
Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta
