Milan Primavera, pareggio a reti bianche tra Atalanta e Milan

Una Primavera rossonera di carattere porta a casa un buon punto da Zingonia. Lo 0-0 a domicilio dell'Atalanta spartisce la posta in palio e racconta di una battaglia accesa seppur leale, non particolarmente ricca di emozioni ma piena di sostanza e indicazioni. La squadra di Mister Renna può essere appagata per la prestazione complessiva: coraggio e idee, Longoni attento, Pandolfi inesauribile e Lontani davvero brillante. Il ritorno dalla sosta è sempre delicato, poi l'avversario - lanciato, al terzo posto e mai ko finora - era di livello, allora il pareggio - secondo di fila dopo quello col Monza - è meritato e anche prezioso, sicuramente un passo in avanti.

Sono state comunicate date e orari delle partite del Milan Primavera fino alla fine del 2025. Di seguito la lista:

Atalanta-Milan 0-0

Cesena (25/10, 13.00) - Casa

Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta

Juve (8/11, 13.00) - Casa

Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta

Inter (30/11, 13.00) - Trasferta

Verona (5/12, 14.00) - Casa

Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta

Parma (16/12, 14.00) - Casa

Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta