Milan Primavera, vittoria convincente contro il Cagliari: decidono Ossola e Castiello

vedi letture

Si riscatta il Milan Primavera. Contro il Cagliari arriva il secondo successo stagionale dopo quello inaugurale contro il Lecce: 2-0 il risultato finale, firmato dal rigore di un ispiratissimo Lorenzo Ossola, poi assist-man per il raddoppio di Castiello. Una vittoria importante e meritata, senza subire gol, che arriva dopo la sosta e che interrompe una serie di due sconfitte consecutive. Una prestazione ordinata per la squadra di Renna, che ha concesso davvero poco al Cagliari e ha trovato i suoi guizzi offensivi specialmente nella ripresa, quando sono arrivate le due reti determinanti per il risultato. Un buonissimo risultato dunque, per una squadra che, dati alla mano è ancor più giovane rispetto alla passata stagione. I giovani rossoneri proseguono con serenità il proprio percorso.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-2

CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Nuvoli, Vargiu (20'st Goryanov), Franke; Marini, Sulev, Liteta (32'st Russo), Malfitano (20'st Roguski), Grandu; Saddi (5' Costa), Mendy (32'st Cardu). A disp.: Auseklis, Are, Doppio, Tronci, Pintus, Correnti. All.. Pisano.

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli (31'st Del Forno), Piermarini (38'st Pagliei), Colombo, Tartaglia; Mancioppi, Sala; Scotti (31'st Scotti), Ossola, Perera (41'st Cissé); Castiello (41'st Lontani). A disp.: Faccioli; Asanji, Doneda, Pandolfi, Plazzotta. All.: Renna.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Gol: 11'st rig. Ossola (M), 17'st Castiello (M)

Ammoniti: 41' Piermarini (M), 14'st Mendy (C), 36'st Castiello (M), 45'st Goryanov (C).