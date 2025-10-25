MN - Per La Mantia forte trauma al ginocchio sinistro: a breve gli esami strumentali per valutarne la gravità
Nonostante l'importante vittoria sul Cesena, c'è appressione in casa Milan per le condizioni di Simon La Mantia, costretto ad uscire al quinto minuto di gioco della sfida dello Sportitalia Village a causa di un brutto infortunio al ginocchio.
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il centrocampista rossonero ha riportato un forte trauma al ginocchio sinistro, che verrà rivalutato nelle prossime ore con degli appositi esami strumentali per valutarne l'effettiva gravità. Bello comunque il gesto del classe 2008 Lontani, che al momento della sua terza rete di giornata ha esultato mostrando al pubblico presente la maglia del compagno in segno di vicinanza.
di Lorenzo De Angelis
