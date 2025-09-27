MN - Primavera, Renna: “Terza vittoria consecutiva in trasferta, i ragazzi sono stati fantastici”

Si è conclusa con la vittoria dei rossoneri la sfida tra Cremonese e Milan primavera valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri che vincono 1 a 0 grazie al gol di Ossola al 19' del primo tempo e che conquistano la terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato. Queste le parole del mister Renna al termine della partita.

Tanta soddisfazione per questo risultato importantissimo: "Si una grande soddisfazione, la terza vittoria esterna che i miei ragazzi hanno fatto. Abbiamo fatto per me un primo tempo spettacolare con pressioni alte, ottimi sviluppi, potevamo tranquillamente arrotondare il risultato già nel primo tempo senza subire niente, quindi faccio i complimenti a tutti".

Sul portiere Bouyer e su Zukic: "I complimenti vanno fatti a tutti in particolare a loro due, Bouyer e Zukic che con due allenamenti sono entrati subito in sintonia con il gruppo e con le mie idee, e devo fare i complimenti perchè sembrava che stavano con noi da tantissimo tempo. Veramente grazie a loro, il progetto Milan Futuro va sempre più a migliorare.

In merito ai tre ragazzi 2008 a centrocampo: "I ragazzi hanno disputato un'ottima partita, sia Pandolfi sia La Mantia sia Plazzotta, sono stati bravi a tenere botta contro una squadra che fisicamente è molto prestante, quindi vanno fatti i complimenti anche a loro pur sapendo che dobbiamo migliorare tanto sotto certi aspetti, sia con i 2008, sia con i 2006, sia con i 2007, quindi cercare in tutti i modi di lavorare per migliorare e perfezionare un po' su tutto".