Oggi tocca alla Primavera: quando e contro chi giocano i rossoneri di Renna

Il weekend rossonero cominciato venerdì con la vittoria della Prima Squadra a Lecce, proseguito ieri con il successo del Milan Futuro sul Gozzano nella Coppa Italia di Serie D e con la sconfitta in amichevole del Milan Femminile a Londra contro il Chelsea, continua nel pomeriggio di oggi con l'ultima formazione di punta impegnata: la Primavera di mister Giovanni Renna che sarà impegnata per la terza giornata del campionato di Primavera 1.

I rossoneri hanno vinto il primo turno in casa del Lecce per 2-1 e con lo stesso risultato sono stati sconfitti nella seconda giornata. Oggi alle ore 16.30 i giovani rossoneri sono impegnati in casa (la sfida si giocherà allo Stadio "Silvio Piola" a causa dei lavori di ristrutturazione del campo centrale del Puma House of Football) contro il Genoa. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia e sarà possibile seguire anche il live testuale su MilanNews.it.