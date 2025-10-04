Primavera 1, 7^ giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Monza
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, sfida valida per il settimo turno del campionato di Primavera 1
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; Plazzotta, Pandolfi, La Mantia; Castiello, Ossola, Scotti. A disposizione: Faccioli, Tartaglia, Pagliei, Mancioppi, Del Forno, Zaramella, Petrone, Cullotta, Cisse, Samb, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
MONZA: Strajnar, Azarvos, Villa, Attinasi, Diene, Mout, Zanni, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliario. A disposizione: Montagna, Bagnaschi, Romanini, Scaramelli, Bonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Ganci, Rossini, Porta. Allenatore: Cristian Zenoni.
Criscitiello: "Un onore ospitare le gare casalinghe del Milan Primavera nello stadio dello Sportitalia Village"
