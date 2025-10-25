Primavera 1, 9^ giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Cesena

Oggi alle 12:48La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cesena, sfida valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1.

MILAN (4-3-1-2): Longoni; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Ossola; Scotti, Lontani. A disposizione: Binachi, Tartaglia, Mancioppi, Pagliei, Di Siena, Zaramella, Angelocchio, Cullotta, Cissè, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna. 

CESENA: Gianfanti, Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Rossetti, Mattioli, Poletti, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disposizione: Giunti, Antonini, Baietta, Zamagni, Papa Wade, Sanaj, Gabriele, Casadei, Berti, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Nicola Campedelli. 