Primavera 1, 9^ giornata: le formazioni ufficiali di Milan-Cesena
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cesena, sfida valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1.
MILAN (4-3-1-2): Longoni; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Ossola; Scotti, Lontani. A disposizione: Binachi, Tartaglia, Mancioppi, Pagliei, Di Siena, Zaramella, Angelocchio, Cullotta, Cissè, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
CESENA: Gianfanti, Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Rossetti, Mattioli, Poletti, Kebbeh, Ribello, Abbondanza. A disposizione: Giunti, Antonini, Baietta, Zamagni, Papa Wade, Sanaj, Gabriele, Casadei, Berti, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Nicola Campedelli.
