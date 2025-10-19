Primavera 1: le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

Oggi alle 10:12
di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sfida valida per l'ottavo turno del campionato di Primavera 1. 

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Maffessoli, Ramaj, Artesani, Baldo, Valdivia, Bono, Arrigoni, Leandri, Pedretti. A disposizione: Anelli, Galafassi, Cakolli, Rinaldi, Parmiggiani, Bilac, Belli, Michieletto, Aliprandi, Percassi, Muoisse. Allenatore: Giovanni Bosi.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Scotti, Ossola, Castiello. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Di Siena, Lontani, Zaramella, Grassini, Cullotta, Cissé, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

Arbitro: Maksym Frasynyak di Gallarate