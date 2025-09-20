Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-FrosinoneMilanNews.it
Oggi alle 12:12La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Dopo l'importante vittoria di Cagliari il Milan Primavera ospita questa mattina allo stadio Silvio Piola di Novara il Frosinone per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Giovanni Renna e Giancarlo Marini.

MILAN: Longoni, Pandolfi, Mancioppi, Ossola, Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Castiello, Vechiu. A disposizione. Faccioli, D'Errico, Tartaglia, La mantia, Del Forno, Batistini, Zaramella, Plazzotta, Grassini, Cullotta, Cissè. All. Giovanni Renna. 

FROSINONE: Minicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Lohmatov, Befani, Ceesay, Toci, Colley, Majdenic. A disposizione. Rodolfo, De Filippis, Schietroma, Fiorito, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari, Vacca. All. Giancarlo Marini.