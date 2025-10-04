Primavera 1, Milan-Monza 2-2: il tabellino del match
Si riporta il tabellino di Milan-Monza 2-2, partita valida per la settima giornata del campionato di Primavera 1 2025/2026:
MILAN-MONZA
Marcatori: 45' La Mantia (MIL), 52' Ballabio (MON), 76' Azvaros (MON), 89' Plazzotta (MIL)
LE FORMAZIONI
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukic, Colombo, Perera; Plazzotta, Pandolfi (77' Mancioppi), La Mantia (85' Zaramella); Castiello (73' Samb), Ossola, Scotti. A disposizione: Faccioli, Tartaglia, Pagliei, Del Forno, Petrone, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
MONZA: Strajnar, Azarvos, Villa, Attinasi (90' Fardin), Diene, Mout (90' Castelli), Zanni (45' Gaye), Ballabio, Albè, De Bonis (65' Scaramelli) , Fogliario (74' Romanini). A disposizione: Montagna, Bagnaschi, Bonaiuto, Ganci, Rossini, Porta. Allenatore: Cristian Zenoni.
Arbitro: Giuseppe Rispoli sez. Locri
Ammoniti: 58' Azarvos (MON)
Espulsi: nessuno
Recupero: 6' ST
