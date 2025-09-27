Primavera, Cremonese-Milan: le formazioni ufficiali
Alle 13.00 scende in campo il Milan Primavera nel match in trasferta contro la Cremonese, valido per la 6^ giornata di campionato di Primavera 1. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:
CREMONESE: Cassin, Patrignani, Galli, Tessadri, Lickunas, Biolchi, Stefani, Ziliio, Gashi, Prendi, Brassi. A disp.: Malovec, Achi, Lamorte, Marino, Bozza, Pavesi, Jeon, Murante, Paganotti, Parente, Sivieri. All. Pavesi
MILAN: Bouyer; Nolli, Colombo, Zukic, Perera; Pandolfi, La Mantia, Plazzotta; Ossola, Castiello, Scotti. A disp.: Faccioli; Cullotta, Del Forno, Pagliei, Vechiu; Cissé, Grassini, Mancioppi, Tartaglia; Petrone, Zaramella. All. Renna
