Primavera, gli impegni ad ottobre della squadra di mister Renna

La Primavera
di Enrico Ferrazzi
Questi gli impegni ad ottobre della Primavera del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"PRIMAVERA MASCHILE
Reduci da tre risultati utili consecutivi (e un 100% di vittorie in trasferta), i ragazzi di Renna vogliono continuare a dire la loro in un campionato finora contraddistintosi per equilibrio e risultati sorprendenti. Il menù del mese prevede difficoltà crescenti, dal momento che Atalanta e Cesena occupano attualmente la zona Playoff.

PRIMAVERA 1

7ª giornata, Milan-Monza, sabato 4 ottobre alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

8ª giornata, Atalanta-Milan, domenica 19 ottobre alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Carillo Pesenti Pigna, Alzano Lombardo (BG) 

9ª giornata, Milan-Cesena, sabato 25 ottobre ore 13.00 (Sportitalia) - campo da confermare". 