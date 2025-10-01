Primavera, gli impegni ad ottobre della squadra di mister Renna
Questi gli impegni ad ottobre della Primavera del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:
"PRIMAVERA MASCHILE
Reduci da tre risultati utili consecutivi (e un 100% di vittorie in trasferta), i ragazzi di Renna vogliono continuare a dire la loro in un campionato finora contraddistintosi per equilibrio e risultati sorprendenti. Il menù del mese prevede difficoltà crescenti, dal momento che Atalanta e Cesena occupano attualmente la zona Playoff.
PRIMAVERA 1
7ª giornata, Milan-Monza, sabato 4 ottobre alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
8ª giornata, Atalanta-Milan, domenica 19 ottobre alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Carillo Pesenti Pigna, Alzano Lombardo (BG)
9ª giornata, Milan-Cesena, sabato 25 ottobre ore 13.00 (Sportitalia) - campo da confermare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan