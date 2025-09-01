Primavera, il Milan perde anche contro il Genoa. Fin qui 3 punti in 3 partite
Sconfitta del Milan Primavera nel pomeriggio di ieri contro il Genoa in una partita valida per la terza giornata di campionato. Secondo ko consecutivo per i rossoneri, dopo quello rimediato contro il Sassuolo. La squadra di Renna va in pausa nazionali con 3 punti ottenuti, frutto del successo nella partita d'esordio contro il Lecce. Il prossimo impegno sarà a Cagliari il 14 settembre alle ore 11.
MILAN-GENOA 0-2
MILAN (4-3-3): Longoni; Cappelletti (8'st Di Siena), Piermarini, Cullotta, Borsani (1'st Perera); Mancioppi, Sala (25'st Plazzotta), Ossola (8'st Bonomi); Scotti, Castiello (34'st Domnitei), Lontani. A disp.: Bianchi; Cisse, Colombo, Del Forno, La Mantia, Pagliei. All.: Renna.
GENOA (3-4-2-1): Lysionok; Doucouré (12'st Arata), Klyšis, Celik (35'st Diallo Khallouki); Odero, Dodde, Lafont, Albè; Carbone (35'st Mendolia), Romano (21'st Grossi); Zulevic. A disp.: Mihelson; Bateka, Galvano, Gibertini, Pallavicini, Spicuglia, Taieb. All.: Sbravati.
Arbitro: Tropiano di Bari.
Gol: 4' e 39' Romano (G).
Ammoniti: 32' Ossola (M), 33' Borsani (M), 37' Doucouré (G), 51'st Mendolia (G), 51'st Odero (G).
