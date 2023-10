Primavera, il Milan primo a +2 sull'Inter come la prima squadra. La classifica aggiornata

Dopo sei giornate del Campionato di Primavera 1, la classifica assomiglia moltissimo a quella del campionato delle prime squadre. Il Milan di Abate ha infilato il quinto successo in sei gare (l'unica non vittoria è stata un pareggio) e ora comanda in solitaria a +2 sull'Inter che ha fatto un pareggio in più. Risultati diversi in campo ma situazione in classifica uguale. La graduatoria completa:

MILAN 16

Inter 14

Empoli 11

Lazio 11

Sassuolo 10

Roma 10

Cagliari 10

Torino 9

Genoa 8

Hellas 8

Sampdoria 8

Juventus 7

Atalanta 7

Monza 6

Fiorentina 5

Bologna 4

Lecce 3

Frosinone 0