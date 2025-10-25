Primavera, Lontani: "Questa vittoria è per La Mantia. Tripletta? Merito della squadra"

Nell'immediato post partita di Milan-Cesena, sfida che ha visto i rossoneri di Giovanni Renna imporsi per 7 a 2 sui pari età bianconeri, Simone Lontani, autore di una tripletta, ha così parlato parlato ai microfoni di Sportitalia.

Grande vittoria. La dedica va a La Mantia

"Assolutamente. Purtroppo all'inizio della partita ha avuto un contrasto un po' sfortunato. Però questa partita, questo risultato, dimostra la squadra che siamo e che tutto il merito è della squadra e mandiamo gli auguri a La Mantia che era un giocatore fondamentale per noi e di prospetto. Gli vogliamo bene".

Prima tripletta

"Una grandissima emozione. Però tutto il merito è della squadra, perché se non gioca bene non si può fare gol. Quindi ripeto, senza la squadra questo non poteva succedere".