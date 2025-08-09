Primavera, Milan-Sassuolo si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza: il motivo

Oggi alle 13:48La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Milan Primavera-Sassuolo, 2ª giornata del campionato Primavera1 in programma lunedì 25 agosto alle 16.30, si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Apprende la redazione di MilanNews.it che, a causa dei lavori al Puma House of Football, in queste settimane la formazione U19 dei rossoneri si sposta momentaneamente a Novara per le gare casalinghe.

Il problema sorge a causa di una negligenza della Lega Serie C che, senza guardare al calendario del campionato Primavera 1, ha programmato nella stessa giornata Novara-Inter U23. Così la formazione rossonera è stata costretta a cambiare campo, trovando nello 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 la giusta soluzione.