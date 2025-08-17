Primavera, prima giornata di campionato: le formazioni ufficiali di Lecce-Milan

Oggi alle 10:10La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Oggi alle 11, al  CS DEGHI Center di San Pietro in Lama (LE), ci sarà l'esordio in campionato della nuova Primavera del Milan allenata da Giovanni Renna che ha preso il posto in panchina di Federico Guidi: i giovani rossoneri affronteranno il Lecce. Ecco le scelte dei due allenatori: 

LECCE: Penev, Rashidi, Pehlivanov, Laerke, Nohr, Milojevic, Onyemachi, Kovac, Kozarac, Esposito. A disp. Lupo, Kodor, Spinelli, Candido, Di Pasquale, Perrone, Longjean, Persano, Basile, Longo, Palmieri. All. Schipa

MILAN: Longoni, Cappelletti, Piermarini, Cullotta, Perera, Bonomi, Sala, Mancioppi, Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Bianchi, Doneda; Colombo, Del Forno, Pagliei; Cissé, La Mantia, Pandolfi; Borsani, Di Siena, Domnitei. All.: Renna. 
 