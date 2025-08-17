Primavera, Renna: "La vittoria di oggi è un punto di partenza. Siamo sulla strada buona, anche se sappiamo che dobbiamo lavorare tanto"

Giovanni Renna, tecnico della Primavera rossonera, ha commentato così la vittoria contro il Lecce per 2-1: "E' stata una bella emozione fino al fischio d'inizio, poi ho pensato solo alla partita. Devo fare i complimenti al gruppo che anche sotto pressione si dei tifosi che degli avversari in campo siamo usciti spesso con la palla al piede. Vuol dire che siamo sulla strada buona, anche se sappiamo che dobbiamo lavorare tanto. Siamo un bel mix tra giovani e giocatori più esperti della categoria. Ora mettiamo da parte subito questa vittoria e già da domani iniziamo a pensare alla prossima gara.

Cosa chiedo ai più esperti? Io chiedo al talento di sacrificarsi. Oggi Lontani ha fatto due gol, ma si è anche sacrificato tanto. E' un attaccante esterno e oggi a volte si è anche abbassato a fare il quinto. Io chiedo sempre tanto sacrificio, il sacrificio poi ripaga sempre. I nuovi arrivi? Piermarini è arrivato da poco, si è allenato solo tre giorni, ma oggi è stato perfetto, non ha sbagliato nulla. Sinceramente sono contento dei nuovi, c'è tanto da lavorare. Questo è un punto di partenza, pensiamo subito al Sassuolo".

