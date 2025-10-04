Primavera, Renna: "Partita rocambolesca. Dobbiamo lavorare per incidere in fase offensiva"

vedi letture

Al termine di Milan Primavera-Monza 2-2, mister Giovani Renna ha commentato così la prestazione della squadra:

“È stata una partita rocambolesca. Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio almeno per il gioco espresso. C’è stata una qualità enorme oggi, loro si sono difesi molto bene. Potevamo sicuramente chiudere la partita nel secondo tempo quando siamo passati in vantaggio con il gol di La Mantia, abbiamo avuto 2-3 occasioni, mi dicono anche che c’era un calcio di rigore su Castiello ma non piace parlare di queste cose. La cosa più importante è la crescita dei ragazzi, oggi ho avuto la possibilità di far capire che ci siamo, stiamo crescendo. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare”.

Su cosa ti focalizzerai quando riprenderete gli allenamenti?

“Sicuramente lavoreremo con lo staff per incidere un pochino di più in zona offensiva. Insomma, 5 palle gol nel primo tempo, 3-4 nel secondo tempo e fare solo 2 gol significa dover migliorare questo aspetto”.

Hai fatto entrare il giovane Samb… Se sono forti non si guarda la carta d’identità:

“No, no, assolutamente. La società quando ci mette a disposizione questi giocatori di qualità noi dobbiamo fare solo il loro bene. Se un giocatore è forte la carta d’identità non si vede. Samb è un giocatore che ha meritato con l’impegno che sta avendo negli allenamenti. L’abbiamo visto e oggi l’abbiamo buttato nella mischia. Mi ha fatto molto piacere perché è un ragazzo che ha personalità. Naturalmente sappiamo che pecca d’esperienza, dobbiamo lavorare con lui sotto questo aspetto”.