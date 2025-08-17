Primavera, Scotti dopo il Lecce: "Felice per i tre punti. I più giovani..."
Filippo Scotti, attaccante e capitano della Primavera del Milan, ha rilasciato queste parole dopo la vittoria della squadra di Giovanni Renna in casa del Lecce per 2-1 nella gara valida per la prima giornata di campionato: "Il clima dello stadio era molto caldo, ma sono contento che abbiamo portato a casa i tre punti.
I più giovani? Cerchiamo di trasmettere loro la dedizione e l'allenarsi al massimo ogni giorno, solo così si migliora e si ottengono i risultati. Sono tutti ragazzi maturi e disponibili. Sono sicuro che ci verranno tutti dietro e anche noi impareremo qualcosa da loro".
