Primavera, Sia a MTV: "Grandissima partita, contento per il gol. Avanti su questa strada"

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Borussia Dortmund in Youth League, Diego Sia, autore del primo gol rossonero, ha rilasciato queste parole a Milan TV: "Sono felice del gol e di aver aiutato la squadra ad arrivare alla vittoria. Ho fatto un bel gol, sono andato subito ad abbracciare il mister come al solito. Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo giocato con la cattiveria che ci chiede il mister. L'abbiamo portata a casa su un campo difficilissimo".

Sul percorso in Europa: "L'esperienza dell'anno scorso ci ha fatto crescere e ci ha portato quest'anno a fare certe prestazioni".

Sullo spirito della squadra: "Mettiamo sempre in campo l'identità del mister. Vogliamo continuare su questa strada".

Sulle prossime partite: "Ora accantoniamo la Youth League e pensiamo alla prossima difficilissima gara contro l'Atalanta".