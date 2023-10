Primavera, Zeroli dopo la vittoria di Dortmund: "Se continuiamo così ci toglieremo tante soddisfazioni"

Kevin Zeroli, capitano della Primavera rossonera, ha commentato così la vittoria del Milan per 2-1 in Youth League in casa del Borussia Dortmund, match nel quale il giovane centrocampista ha anche segnato un gol (quello del momentaneo 0-2): "Vittoria preziosissima portata a casa. La strada è ancora lunga, ma se continuiamo così ci toglieremo tante soddisfazioni".