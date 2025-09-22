Settore Giovanile, i risultati del weekend
Ricco programma di partite per le squadre del nostro settore giovanile nel fine settimana andato in archivio. In copertina le due vittorie - con clean sheet - di U17 femminile e U16 maschile, affermazioni rispettivamente su Nuova Trezzano e Cremonese. Contro i grigiorossi cade, alla PUMA House of Football, l'U15 maschile (mentre la femminile batte il Trial Rozzano) e subisce medesimo esito con identico punteggio (2-3) anche la Primavera femminile all'esordio stagionale contro la Roma. Oltre all'1-1 nel recupero della Primavera maschile da sottolineare il pirotecnico pareggio (ben 8 gol in tutto) dell'U17 maschile contro il Cagliari: la squadra di Baldo resta imbattuta dopo tre partite con la vittoria nel Derby e due pareggi.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
PRIMAVERA: 5ª giornata, Milan-Frosinone 1-1 (48'st rig. Scotti)
PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Roma 2-3 (25' Pomati, 28' Artioli)
UNDER 17: 4ª giornata, Milan-Cagliari 4-4 (5' Avogadro; 46' Menon; 3'st Petrone; 20'st Rusu)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Nuova Trezzano-Milan 0-8 (20' Reccagni; 25' Bertoni; 31' Ferranti; 4'st, 28'st e 34'st Carco; 13'st Elshamy; 15'st Duina)
UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cremonese 2-0 (33' e 3'st Marasco)
UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cremonese 2-3 (14' Manna, 17'st Tato)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Trial Rozzano 3-0 (Ferrari, Marrone, Schense)
