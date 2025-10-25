Show del Milan Primavera, 7 gol al Cesena terzo in classifica! Tripletta di Lontani

vedi letture

Il Milan Primavera ottiene il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime sei, e lo fa nella maniera più incredibile. Allo Sportitalia Village, in occasione della nona giornata del campionato di Primavera 1, i rossoneri di mister Giovanni Renna hanno letteralmente spazzato via il Cesena vincendo con il risultato di 7-2. I romagnoli si presentavano oggi al cospetto del Milan come terza della classe e avevano subito fino a questo momento 8 gol: oggi ne hanno incassati 7.

Prova meravigliosa di Simone Lontani che stappa la gara con una doppietta e poi nella ripresa trova anche la personale tripletta: il classe 2008 vola in vetta alla classifica marcatori e ora saluterà per qualche settimana per il Mondiale U17 in Qatar. Gli altri 4 gol arrivano grazie a Ossola, Mancioppi, Castiello e un autogol. Grande prova di forza dei rossoneri che ora si trovano momentaneamente a un punto dalla zona playoff. Da segnalare anche l'infortunio di Simon La Mantia dopo 5 minuti: il calciatore è uscito trasportato dalla macchina e poi si è presentato in stampelle in panchina. A lui vanno i migliori auguri di una pronta guarigione!