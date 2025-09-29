Un nuovo gioiellino sta emergendo nella cantera rossonera: è Lorenzo Ossola

Si chiama Lorenzo Ossola, ala offensiva classe 2007, di piede mancino, e sta mostrando tutto il suo talento, trascinando il Milan Primavera a suon di giocate decisive e fantasia. Dall'inizio di questa stagione, il diciottenne della provincia di Varese, ha realizzato due gol e fornito un assist in sole cinque partite giocate con la squadra di mister Guidi, oltre ad una presenza in serie D con il Milan Futuro.

Dopo aver già indirizzato la partita con il Cagliari, segnando un gol e fornendo un assist per la rete di Castiello, Ossola ha deciso anche la partita di sabato in casa della Cremonese. E’ infatti bastato il sul gol al 19′ minuti per permettere al Milan Primavera di conquistare il terzo risultato utile consecutivo. I rossoneri salgono a quota 10 punti in classifica, agganciando Fiorentina e Sassuolo.

Numeri importanti e giocate decisive che hanno accesso l'interesse degli addetti ai lavori, per il giocatore che andrà in scadenza di contratto con i rossoneri a giugno 2026. Il Milan osserva molto interessato l'ennesimo gioiellino di un settore giovanile che negli ultimi anni ha regalato giovani di ottime prospettive. Basti pensare a Francesco Camarda, fresco del primo gol in Serie A con il Lecce, e Christian Comotto, talento cristallino dello Spezia in Serie B. Su queste prospettive di sta muovendo anche Lorenzo Ossola, prendendosi sulle spalle il Milan Primavera.