Zeroli, che gol contro l'Atalanta! E spunta la copia in allenamento

Kevin Zeroli è stato grande protagonista nella partita del Milan Primavera di Ignazio Abate contro l'Atalanta. I rossoneri hanno vinto 3-1 con doppietta del giovane talento: particolarmente bello il secondo gol, in mezza rovesciata, che il Milan ha deciso di pubblicare su Instagram. Curioso come lo splendido gesto tecnico fosse già stato effettuato da Zeroli in allenamento, con una grande similitudine con quello che ha chiuso la partita dell'altro giorno. Ecco il video: