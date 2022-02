Ag. Omeragic: "Futuro in Italia? Abbiamo parlato con alcune squadre"

Becir Omeragic sarà il nome del mercato che verrà. Lo studia il Milan, ci pensa il Torino e molti altri club italiani sono alla finestra. “In Italia lavora per noi Cristian Zaccardo, abbiamo depositato il mandato del ragazzo. Ho letto nei giorni scorsi che certi agenti hanno parlato del giocatore, non hanno alcun permesso”, dice a Tuttomercatoweb l’agente del difensore dello Zurigo, Francesco Di Frisco.

Vedremo Omeragic in Italia?

“Sarà una finestra importante per vederlo in Italia. Abbiamo parlato con alcune squadre. Siamo anche andati in alcune sedi. Però se giocherà in Champions e vincerà il campionato con lo Zurigo chiaramente bisognerà fare delle valutazioni”.

Il ragazzo è stato a San Siro con lei e Zaccardo…

“Ha visto la dolce vita italiana, si è innamorato dell’Italia. Abbiamo anche visto una bella partita, l’atmosfera gli è piaciuta molto”.