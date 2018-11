G. Galli a MTV: "Infortunio Romagnoli? Cambiare allenamenti tra club e Nazionale porta problemi"

Giovanni Galli, intervenuto telefonicamente a "L'Inferno del Lunedì" su Milan TV, ha parlato così dei temi rossoneri di strettissima attualità: "La crescita di Romagnoli è importante, poi quest'anno ha assunto ulteriore responsabilità e attenzione con la fascia. Ha fatto il passo in avanti, difende e costruisce e perché no, segna qualche gol. Ma già è un padrone del campo, non si nasconde anche se è molto giovane, denota un'ottima conoscenza. Infortunio in nazionale? Cose che capitano. Spesso il cambio di allenamento tra club e Nazionale può portare a questi problemi. Uno è abituato ad una certa metodologia, poi a Coverciano ci sono altre esercitazioni completamente diverse. Può essere una concausa. Poi il polpaccio è sempre un muscolo particolare, strano, che va gestito in maniera particolare".