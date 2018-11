G. Galli su Lazio-Milan: "Gattuso non deve stravolgere, più dannoso spostare 4 pedine che inserire qualcuno non titolare"

Nel corso de "L'Inferno del Lunedì" su Milan TV, Giovanni Galli ha parlato così di un possibile cambio modulo in vista di Lazio-Milan: "Non bisogna stravolgere, non serve fare questo errore. Mancano parecchie pedine, è vero, ma spostare altri tre o quattro giocatori mettendoli fuori ruolo sarebbe ancor più dannoso che fare giocare un'atleta che conosce quella posizione ma che non è mai stato utilizzato. E vi porto l'esempio della finale di Atene contro il Barcellona, quando Capello cercava un sostituto e alla fine decise di compiere meno cambi di modulo possibili".