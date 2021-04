Stromberg: "Milan, Atalanta e Juventus in Champions. Fuori il Napoli e le romane"

L'ex calciatore svedese Glenn Peter Stromberg, storico capitano dell'Atalanta negli anni '80 e '90, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parla così della corsa Champions: "Milan, Atalanta e Juventus in Champions. Fuori il Napoli e le romane. Le sorprese sono due: in negativo la Juventus, che partiva per conquistare lo scudetto e invece ora dovrà lottare per un posto in Champions. In positivo invece dico l'Atalanta: sono tre anni che a Bergamo i sogni diventano realtà, ma a volte ci si dimentica da dove arriva la squadra nerazzurra. Quando ci giocavo io, salvarsi era il nostro scudetto e più o meno è sempre stato così nella storia del club. Confermarsi a questi livelli è un’impresa incredibile per la Dea, tanto che anche all’estero la tengono d’occhio in molti".