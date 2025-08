Milan Femminile, poker e dominio: il Milan di Bakker vince e convince contro il Glasgow Rangers

vedi letture

Il Milan di Suzanne Bakker torna protagonista in un’amichevole di prestigio internazionale contro il Glasgow Rangers, test probante dopo il triangolare contro Zurigo e Norimberga. Una sfida utile per valutare la crescita del gruppo e mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

Le rossonere approcciano la gara con il piglio giusto, mostrando fin dalle prime battute un atteggiamento aggressivo e un baricentro alto. Il pressing coordinato e le rotazioni fluide tra centrocampo e attacco mettono in difficoltà la retroguardia scozzese. Al 26’ a provarci è Ijeh con una conclusione precisa, ma l’estremo difensore avversario risponde con un ottimo intervento in tuffo. Il forcing delle rossonere viene però premiato al 30’, con un retropassaggio lungo di Cruft che inganna il portiere avversario, finendo direttamente in rete. Durante la prima frazione di gioco, il Milan continua a gestire i ritmi della gara con personalità, mostrando solidità nella fase di non possesso e attenzione nelle transizioni difensive. Le scozzesi faticano a superare la linea mediana, neutralizzate da un’organizzazione tattica rossonera efficace e da un pressing preventivo ben eseguito. Nel finale di tempo arriva la doppia fiammata firmata Ijeh. Al 45’, l’attaccante rossonera capitalizza un ottimo cross dalla sinistra di Dompig, inserendosi con i tempi giusti e firmando la rete del 2-0 con un tap-in preciso sul secondo palo. Passano pochi secondi e la stessa Ijeh approfitta di un errore in costruzione della retroguardia avversaria: intercetta un retropassaggio corto, salta l’avversaria in pressione e con freddezza infila l’angolino basso, siglando la sua doppietta personale e chiudendo un primo tempo a forti tinte rossonere.

Nella ripresa, nonostante l’intensificazione del pressing scozzese, le rossonere mantengono lucidità nella gestione del possesso e, non appena riconquistano palla, si distendono con qualità, cercando di colpire in transizione. Al 53’, è Renzotti a rendersi pericolosa: l’esterno rossonero riceve al limite dell’area e lascia partire una conclusione potente che costringe il portiere avversario a una respinta in tuffo. Il Glasgow ci prova al 66’ con una delle poche sortite offensive efficaci: la numero 9 riceve palla al limite e calcia con forza, trovando la pronta risposta del portiere milanista, attento a deviare lateralmente e a spegnere sul nascere il tentativo di rimonta. Nel finale, al 82’, Taddei trova il poker di mancino dopo un’azione bella e di carattere personale e chiude definitivamente il match. Senza ulteriori emozioni nei minuti conclusivi, il triplice fischio sancisce un’altra vittoria convincente per la squadra di Bakker, che chiude così con buone sensazioni anche questo test internazionale nel percorso di preparazione estiva.